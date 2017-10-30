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Культура

«Матильда» собрала в премьерный уик-энд более 200 млн рублей

Лидером проката стал фильм «Последний богатырь»
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" по итогам выходных собрал около 230 млн руб., заняв таким образом вторую строчку в списке лидеров проката, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Лидером проката по итогам выходных стал фильм Disney российского производства "Последний богатырь". Сказке удалось собрать почти 448 млн рублей.

"Последний богатырь" - приключенческая картина режиссера Дмитрия Дьяченко, созданная на основе русских сказок, как и "Матильда", вышел в российский прокат в четверг, 26 октября.

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