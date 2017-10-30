Во Владивостоке сбили пешехода

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Фадеева, 2Д. Водитель автомобиля марки Toyota Prius, мужчина 1976 года рождения, двигаясь по придомовой территории задним ходом наехал на пешехода. В результате инцидента пострадала женщина 1956 года рождения, которая шла спиной к авто по ходу движения ТС. У пешехода диагностировали перелом плюсневой кости правой стопы, лчение амбулаторное.

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