В Приморье уже больше года разыскивают рыбака

Мужчина пропал 1 января

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают Еленцева Геннадия, 1965 г.р., проживающего в селе Хороль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control/

Известно, что 01.01.2016 мужчина уехал на рыбалку на р. Мельгуновку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см., коротко стриженный, волос темно-русый, глаза карие, среднего телосложения.

Особые приметы: на правой руке на предплечье шрамы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Геннадия,

просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com