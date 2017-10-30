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В Приморье уже больше года разыскивают рыбака

Мужчина пропал 1 января
Фото: dps__control Фото: dps__control
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают Еленцева Геннадия, 1965 г.р., проживающего в селе Хороль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control/

Известно, что 01.01.2016 мужчина уехал на рыбалку на р. Мельгуновку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см., коротко стриженный, волос темно-русый, глаза карие, среднего телосложения.

Особые приметы: на правой руке на предплечье шрамы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Геннадия,

просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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