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Теплая погода порадует приморцев на этой неделе

В конце недели температура вновь будет опускаться
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные синоптические условия в Приморском крае были различными. Суббота выдалась теплой и без осадков. Днем воздух прогрелся до +14…+20°C, на восточном побережье до +9…+12°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В ночь на воскресенье над краем смещался холодный атмосферный фронт. На большей части Приморья прошли осадки в виде дождя, утром на севере края со снегом. Вслед за фронтом начала поступать холодная воздушная масса, и фон дневных температур понизился до +4…+13°C. На побережье усилился ветер.

В ночь на понедельник воздух выхолодился до 0…-7°C, в прибрежных районах сохранялись очаги тепла до +2°C.

Сегодня, 30 октября, погоду в Приморье определяет область повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +2...+12°C.

Завтра погодные условия в Приморье продолжит определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. В ночные часы продолжится понижение температурного фона, -2…-7°С, в горных районах до -13°С, на южном побережье -4…+1°С. Днем с западным, юго-западным ветром начнется адвекция теплого воздуха, температурный фон повысится до +7…+15°С.

В среду пройдет малоактивный фронтальный раздел, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Ночью станет теплее на 2-4 градуса. Фон дневных температур существенно не изменится.

С четверга в Приморье вновь начнется похолодание.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°С.

Во вторник и среду в краевом центре сохранится погода без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура ночью +2…+4°С, в среду ночью потеплеет до +5…+7°С, днем +10…+13°С.

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