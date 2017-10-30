Массовая авария произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Комарова, 5. Водитель автомобиля марки Nissan Elgrand, мужчина 1941 года рождения, двигаясь по дороге с односторонним движением со стороны Океанского проспекта в сторону улицы Алеутская, не справился с управлением и протаранил сначала автомобиль Suzuki Swift, стоящий у правого края дороги, а потом налетел на автомобили Suzuki Escudo и Toyota Harrier, стоящие у левого края дороги.

В результате аварии пострадала пассажирка Nissan Elgrand. Женщина 1961 года рождения получила перелом левого плеча и была госпитализирована в больницу.

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