Почетным гостем матча стал Андрей Тарасенко

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу», не загнав ни одной шайбы во вражеские ворота. Счетом 2:0 закончилась встреча хоккейных клубов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

Первая шайба была заброшена в ворота приморцев под конец второго периода. Последующий – третий период «Адмирал» вел агрессивную игру на чужой зоне. Тем не менее, пробить вражеские ворота так и не удалось. Еще одна шайба была заброшена уже в пустые ворота приморских хоккеистов после удаления вратаря.

Почетным гостем матча стал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, наблюдавший за игрой из зоны для особых гостей.