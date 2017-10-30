В Приморье уже больше года разыскивают рыбака 13:50, 30 октября В Приморье уже больше года разыскивают рыбака
Теплая погода порадует приморцев на этой неделе 13:37, 30 октября Теплая погода порадует приморцев на этой неделе
Массовая авария произошла во Владивостоке 13:23, 30 октября Массовая авария произошла во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
14:08
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
14:08
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
14:05
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
13:50
В Приморье уже больше года разыскивают рыбака
13:37
Теплая погода порадует приморцев на этой неделе
13:23
Массовая авария произошла во Владивостоке Эксклюзив
13:11
​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»
13:00
В Приморье легковушка залетела под грузовик Эксклюзив
12:49
Вечные преграды для пожарных во Владивостоке Видео
12:35
Детский омбудсмен России приедет во Владивосток
12:22
Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
12:21
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке Фото
12:11
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся Эксклюзив
11:57
В зоопарке «Садгород» Золотистый ретривер вскармливает леопордят-отказников
11:42
Житель Владивостока вынес из чужой квартиры ноутбук
11:36
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
11:24
Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными Видео
11:14
«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании Фото
11:10
Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:59
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
10:57
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:45
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
10:34
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке Эксклюзив
10:23
ГУФСИН Приморья: Новое начальство Видео
10:10
Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке Фото
09:58
Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище
09:44
Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель
09:41
Массовая авария произошла в Приморье Фото
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция) Фото
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»

Почетным гостем матча стал Андрей Тарасенко
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу», не загнав ни одной шайбы во вражеские ворота. Счетом 2:0 закончилась встреча хоккейных клубов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

Первая шайба была заброшена в ворота приморцев под конец второго периода. Последующий – третий период «Адмирал» вел агрессивную игру на чужой зоне. Тем не менее, пробить вражеские ворота так и не удалось. Еще одна шайба была заброшена уже в пустые ворота приморских хоккеистов после удаления вратаря.

Почетным гостем матча стал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, наблюдавший за игрой из зоны для особых гостей.

Похожие новости
Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке
13:24, 28 октября 2017 Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке

​Хоккейный клуб "Адмирал" проиграл "Нефтехимику" на встрече 27 октября

В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
16:19, 27 октября 2017 В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»

Матч состоится сегодня в 19:00

«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:39, 26 октября 2017 «Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»

С кем будет играть ФК в четверть финале - пока неизвестно

Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике
08:32, 26 октября 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике

Победители соревнований будут награждены памятными медалями

Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»
17:07, 25 октября 2017 Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»

Почти две недели ожидал Сандлер с момента принятия решения об освобождении судом

Криштиану Роналду стал лучшим игроком года
01:49, 25 октября 2017 Криштиану Роналду стал лучшим игроком года

Футболист набрал 43,16% голосов

Спортсмены из Владивостока взяли первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу
05:35, 24 октября 2017 Спортсмены из Владивостока взяли первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу

Чемпионат такого масштаба проводился с целью укрепления международных связей