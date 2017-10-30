Сегодня, 30 октября, во Владивостоке состоялось необычное заседание городской думы с участием временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. В ходе своего выступления перед депутатами врио губернатора пригласил на работу в качестве вице-губернатора по культуре и.о. главы города Константина Межонова, соответственно и.о. главы города станет Алексей Литвинов. Корреспондент РИА VladNews вел онлайн-трансляцию из зала заседаний. На мероприятии также побывал фотокорреспондент агентства.
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке
Фоторепортаж РИА VladNewsВладивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.
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