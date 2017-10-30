В Приморье легковушка залетела под грузовик

Пострадал водитель легкового авто

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился во Владивостоке ранним утром. Женщина 1960 года рождения, двигаясь за рулем автомобиля марки Toyota Succeed по проспекту 100-летия Владивостоку со стороны улицы Маковского в сторону улицы Русская, не справилась с управлением своего транспортного средства и протаранила грузовой автомобиль марки Isuzu Elf, который стоял на проезжей части по причине ДТП и был обозначен знаком аварийной остановки и спецсигналами.

В результате аварии водитель авто марки Toyota Succeed получила ушибленную рану лба, сотрясение головного мозга и направлена на амбулаторное лечение.

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