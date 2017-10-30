Вечные преграды для пожарных во Владивостоке

«Пожарный проезд – машины не ставить»

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Как пожарным попасть к дому, если проезд полностью перекрыт машинами? Тактические учения огнеборцы отрабатывали на улице Металлистов, 5. В случае пожара — тяжелой технике сюда попросту не подобраться из-за узких металлических ворот проезда, загроможденного автомобилями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Пожарный проезд – машины не ставить». На такие предупреждающие таблички автомобилисты Владивостока реагируют не всегда. В поисках парковочного места – загромождают машинами каждый свободный уголок. Доискаться автовладельца часто нереально, несмотря на то, что счет у пожарных идет на секунды.

Вообще, Владивосток мало приспособлен для работы тяжелой техники — узкие улицы, крутые подъемы, ворота и шлагбаумы усложняют задачу пожарным. Часто огнеборцам приходится буквально бегом преодолевать последние десятки метров до пожара, теряя драгоценное время.