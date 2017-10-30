В Приморье уже больше года разыскивают рыбака 13:50, 30 октября В Приморье уже больше года разыскивают рыбака
Теплая погода порадует приморцев на этой неделе 13:37, 30 октября Теплая погода порадует приморцев на этой неделе
Массовая авария произошла во Владивостоке 13:23, 30 октября Массовая авария произошла во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
14:07
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
14:07
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
14:05
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
13:50
В Приморье уже больше года разыскивают рыбака
13:37
Теплая погода порадует приморцев на этой неделе
13:23
Массовая авария произошла во Владивостоке Эксклюзив
13:11
​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»
13:00
В Приморье легковушка залетела под грузовик Эксклюзив
12:49
Вечные преграды для пожарных во Владивостоке Видео
12:35
Детский омбудсмен России приедет во Владивосток
12:22
Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
12:21
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке Фото
12:11
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся Эксклюзив
11:57
В зоопарке «Садгород» Золотистый ретривер вскармливает леопордят-отказников
11:42
Житель Владивостока вынес из чужой квартиры ноутбук
11:36
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
11:24
Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными Видео
11:14
«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании Фото
11:10
Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:59
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
10:57
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:45
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
10:34
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке Эксклюзив
10:23
ГУФСИН Приморья: Новое начальство Видео
10:10
Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке Фото
09:58
Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище
09:44
Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель
09:41
Массовая авария произошла в Приморье Фото
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция) Фото
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Вечные преграды для пожарных во Владивостоке

«Пожарный проезд – машины не ставить»
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Как пожарным попасть к дому, если проезд полностью перекрыт машинами? Тактические учения огнеборцы отрабатывали на улице Металлистов, 5. В случае пожара — тяжелой технике сюда попросту не подобраться из-за узких металлических ворот проезда, загроможденного автомобилями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Пожарный проезд – машины не ставить». На такие предупреждающие таблички автомобилисты Владивостока реагируют не всегда. В поисках парковочного места – загромождают машинами каждый свободный уголок. Доискаться автовладельца часто нереально, несмотря на то, что счет у пожарных идет на секунды.

Вообще, Владивосток мало приспособлен для работы тяжелой техники — узкие улицы, крутые подъемы, ворота и шлагбаумы усложняют задачу пожарным. Часто огнеборцам приходится буквально бегом преодолевать последние десятки метров до пожара, теряя драгоценное время.

Похожие новости
Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными
11:24, 30 октября 2017 Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными

Новым дорогам — новые знаки

ГУФСИН Приморья: Новое начальство
10:23, 30 октября 2017 ГУФСИН Приморья: Новое начальство

Руководитель был назначен Указом Президента Российской Федерации

Что актуально для врио губернатора Приморья?
02:28, 29 октября 2017 Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД

Приморцы начинают запасаться на зиму
02:36, 28 октября 2017 Приморцы начинают запасаться на зиму

Продавцы уверяют – овощи местные, со Спасского района

«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»
18:31, 27 октября 2017 «Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»

Приморцы сошлись с командой, которая не проигрывала 16 матчей подряд

Дорога в школу стала комфортнее
15:49, 27 октября 2017 Дорога в школу стала комфортнее

Ключи от нового автобуса вручили директору школы №70 в поселке Трудовое

Театр Горького: 85 роскошных лет
00:23, 27 октября 2017 Театр Горького: 85 роскошных лет

Более 500 пьес за всю историю