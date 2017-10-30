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Житель Владивостока вынес с чужой квартиры ноутбук

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая рассказала, что из ее квартиры, расположенной на улице Космонавтов, похищен ноутбук, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и осмотрели место происшествия.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Надеждинского района, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что похитил ключи от квартиры потерпевшей, когда был в гостях у общих знакомых. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, проник в ее жилище и похитил портативный компьютер. Также подозреваемый сознался в еще одном аналогичном преступлении, совершенном в Ленинском районе краевого центра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет.

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