Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля

Курс валют на 30 октября

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.08 рубля, а евро- 67.52 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов сообщил, что осбытия текущей недели неблагоприятно скажутся на положении рубля и приведут к его ослаблению к доллару из-за заседания FOMC ФРС США и публикации ключевых показателей по рынку труда в США. По мнению эксперта, не исключено введение новых санкций в отношении предприятий России со стороны США.Глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также выдвинул позицию,что основным источником давления на рубль остается глобальное укрепление доллара.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 58.25 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 57.95 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 67.75 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 67.40 рубля за один евро.