Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля 12:22, 30 октября Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке 12:21, 30 октября Необычное заседание думы прошло во Владивостоке (Фото)
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся 12:11, 30 октября Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
12:37
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
12:37
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
12:35
Детский омбудсмен России приедет во Владивосток
12:22
Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
12:21
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке Фото
12:11
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся Эксклюзив
11:57
В зоопарке «Садгород» Золотистый ретривер вскармливает леопордят-отказников
11:42
Житель Владивостока вынес с чужой квартиры ноутбук
11:36
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
11:24
Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными Видео
11:14
«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании Фото
11:10
Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:59
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
10:57
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:45
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
10:34
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке Эксклюзив
10:23
ГУФСИН Приморья: Новое начальство Видео
10:10
Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке Фото
09:58
Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище
09:44
Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель
09:41
Массовая авария произошла в Приморье Фото
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция) Фото
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
08:30
Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С
08:12
Два маленьких приморца вызвали ненависть автовладельцев
07:00
Гороскоп на 30 октября
06:39
Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
05:08
Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
04:35
МЧС: Приморцы гибнут из-за равнодушия автомобилистов
03:23
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля

Курс валют на 30 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.08 рубля, а евро- 67.52 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов сообщил, что осбытия текущей недели неблагоприятно скажутся на положении рубля и приведут к его ослаблению  к доллару из-за заседания FOMC ФРС США и публикации ключевых показателей по рынку труда в США. По мнению эксперта, не исключено введение новых санкций в отношении предприятий России со стороны США.Глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также выдвинул позицию,что основным источником давления на рубль остается глобальное укрепление доллара. 

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 58.25 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 57.95 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 67.75 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 67.40 рубля за один евро. 

Похожие новости
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:57, 30 октября 2017 Алексей Литвинов возглавит Владивосток

Соответствующее заявление сделал врио губернатора Андрей Тарасенко

И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье
09:29, 30 октября 2017 И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье

Врио губернатора Андрей Тарасенко только что сделал новое назначение

Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)
09:04, 30 октября 2017 Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)

Корреспондент РИА VladNews ведет онлайн-трансляцию из зала заседаний

Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье
23:12, 28 октября 2017 Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье

Завод будет создан в рамках ТОР или СПВ - в Дальнереченске или Лесозаводске

Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время
21:16, 28 октября 2017 Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время

В муниципалитете Артема информацию не комментируют

Представители Ниигаты и Владивостока обсудили японский туризм в России
15:01, 28 октября 2017 Представители Ниигаты и Владивостока обсудили японский туризм в России

Во Владивосток прибыла делегация муниципального собрания города Ниигата

Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях
08:37, 28 октября 2017 Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях

Все учебные цели успешно поражены