Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока произошла авария с участием одного автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на 5 км автодороги Владивосток - Артем через бухту Лазурная. Неустановленный водитель на неустановленном авто, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением транспортного средства, вылетел с трассы в кювет, а после - наехал на препятствие. Водитель с места аварии скрылся, оставив свою пострадавшую пассажирку - женщину 1978 года рождения. Пассажирка получила сочетанную травму и была госпитализирована в ВКБ№2.

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