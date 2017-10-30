Детский омбудсмен России приедет во Владивосток

Анна Кузнецова прибудет в Приморье завтра

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова 31 октября – 1 ноября совершит рабочую поездку во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

В рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку 31 октября – 1 ноября Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова посетит Владивосток.

В программе рабочей поездки детского омбудсмена посещение ряда детских учреждений региона, в частности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и православной гимназии.

Анна Кузнецова проведет круглый стол «Охрана прав детей с ментальными нарушениями» с участием представителей всех профильных ведомств региона, общественных организаций и экспертов.

Детский омбудсмен проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов маленьких жителей Приморья.

«Выезды в регионы – важнейшая часть работы детского омбудсмена. Цель таких поездок – и понять существующие проблемы, предложить варианты их решения как на региональном, так и на федеральном уровнях, и познакомиться с успешными практиками, которые можно тиражировать в других регионах. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы вне зависимости от города проживания, от дальности расстояний, семьи и дети России получали одинаковую помощь, поддержку и условия для развития», – сказала Анна Кузнецова.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова совершит рабочие поездки по трём регионам Дальнего Востока: Камчатскому краю, Приморскому краю и Сахалинской области в период с 29 октября по 3 ноября. В преддверии визита в каждом регионе советниками детского омбудсмена проводятся инспекции детских социальных учреждений.