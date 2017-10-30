В зоопарке «Садгород» Золотистый ретривер вскармливает леопордят-отказников

Приемная мать имеет своих четырех щенят

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостокском зоопарке «Садгород» золотистый ретривер по имени Тесси выкармливает двух новорожденных леопардят, от которых отказалась их мать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Котята появились на свет еще в ночь на 8 октября. Самка леопарда по кличке Алена от вскармливания отказалась. Специалисты предполагают, что такое поведение вызвано тем, что сама самка выращена человеком. Сначала леопардят пытались выкормить собственными силами, однако эта попытка не увенчалась успехом – котята плохо сосали молоко. Помогла собака, недавно сама родившая четырех щенят - золотистый ретривер Тесси. Как оказалось, одна новорожденная самка страдает от врожденного порока сердца и легкого. Удастся ли ее выжить - остается под вопросом.