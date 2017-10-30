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Политика и экономика

Алексей Литвинов возглавит Владивосток

Соответствующее заявление сделал врио губернатора Андрей Тарасенко
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

На прошедшей сегодня встрече депутатов Думы Владивостока с временно исполняющим губернатора Приморского края Андреем Тарасенко было сделано сразу два интересных заявления, напрямую повлиявших на дальнейшее будущее Владивостока.

Первоначально Андрей Тарасенко заявил о том, что он пригласил в свою команду исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова на должность вице-губернатора по вопросам образования и культуры. Межонов в свою очередь принял приглашение на должность, отметив при этом, что за прошедший год во Владивостоке удалось сделать многое.

«Мы подготовили город к зиме, отремонтировали дороги, открыли детский сад и провели Восточный экономический форум», - заявил Межонов на встрече с депутатами.

Следующим заявлением врио губернатора обозначил согласованную кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока, которой стал первый вице-мэр Алексей Литвинов. Сам Литвинов также присутствовал на встрече с депутатами и поблагодарил Андрея Тарасенко за оказанное доверие. Более того, комментируя заявления врио губернатора о возвращении Владивостока в Приморский край, Алексей Литвинов заявил, что этого все давно ждали.

«Мы не подведём», - резюмировал Литвинов.

Как сообщают в администрации Владивостока, распоряжение о назначении Алексея Литвинова будет подготовлено до конца недели.

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