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Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке

Водитель не справился с управлением транспортного средства
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в темное время суток в районе дома по улице Кипарисовая, 16. Водитель автомобиля марки Subaru Impreza, парень 1996 года рождения, двигаясь со стороны улицы Коммунаров по улице Героев Тихоокеанцев в сторону улицы Олега Кошевого не справился с управлением своего транспортного средства и совершил наезд на препятствие.

В результате в результате ДТП получили травмы две пассажирки автомобиля:  девушки 1998 года рождения получили сотрясение головного мозга и ушибленные раны лица, лечение амбулаторно. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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