Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи

Сотрудники полиции просят помощи

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции просят помощи в розыске жителя села Хороль Вальковского Сергея, 1989 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Известно, что молодой человек в июле 2017 года уехал в г. Сочи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Там он обращался в полицию, т.к. у него украли документы.

Приметы: рост 170-175 см., коротко стриженный, волос темно-русый, глаза карие, среднего телосложения.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея,

просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com