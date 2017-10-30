Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи

Сотрудники полиции просят помощи в розыске жителя села Хороль Вальковского Сергея, 1989 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Известно, что молодой человек в июле 2017 года уехал в г. Сочи и до
настоящего времени его местонахождение неизвестно. Там он обращался в полицию,
т.к. у него украли документы.
Приметы: рост 170-175 см., коротко стриженный, волос темно-русый, глаза карие, среднего телосложения.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея,
просим позвонить по телефонам:
8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 02, 102– полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com