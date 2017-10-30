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В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами

За минувшие сутки было локализовано 9 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье были ликвидированы лесные пожары на площади более 360 гектаров в семи муниципалитетах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на край.

Пожары потушены в Кавалеровском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском, Красноармейском, Лесозаводском районах и Уссурийске. Общая площадь потушенных лесов составила более 360 гектаров.

Сейчас в крае тушат 22 лесных пожара в семи муниципалитетах на площади около 2,5 тысяч гектаров

«Девять пожаров локализовано на площади 1,6 тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Лазовском районах и Дальнегорске. В тушении пожаров участвуют почти 400 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, спасатели краевой поисково-спасательной службы, задействовано около 70 единиц техники», – прокомментировали в департаменте.

Так, спасатели Приморской поисково-спасательной службы работают в труднодоступных местах Ольгинского района, где накануне введён режим ЧС.

«За два дня группа спасателей потушила более трёх километров кромки огня, обследовано около 15 километров территорий, где ранее были ликвидированы возгорания», – пояснили в ведомстве.

Сейчас главная задача всех служб и руководителей муниципалитетов – не допустить перехода огня на населённые пункты.

«Перебрасываются дополнительные силы для охраны от огня жилых домов и хозяйственных объектах в тех районах, где наиболее высокая пожароопасность. Также увеличивается количество патрульных групп из сотрудников полиции, МЧС, лесоохраны для пресечения нарушения противопожарного режима», – пояснили в департаменте, добавив, что только за вчерашний день выявлено около 40 нарушителей.

Специалисты не исключили, что по нескольким случаям могут быть возбуждены и уголовные дела.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 965 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Только в период с 10 по 22 октября привлечены к ответственности 67 человек на сумму почти 90 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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