За сутки в Приморье потушили 14 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 14 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 112 человек личного состава и 30 единиц техники.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

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