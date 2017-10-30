Новым дорогам — новые знаки

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными. Вслед за новым асфальтом и новой разметкой на многих улицах города появятся новые дорожные знаки. Работы по их установке ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

1415 новых дорожных знаков установят в ближайшие дни на дорогах приморской столицы. Знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Основное внимание уделят пешеходным переходам. Здесь предусмотрены указатели с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой.