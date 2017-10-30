Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля 12:22, 30 октября Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке 12:21, 30 октября Необычное заседание думы прошло во Владивостоке (Фото)
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся 12:11, 30 октября Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
12:37
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
12:37
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
12:35
Детский омбудсмен России приедет во Владивосток
12:22
Эксперты: Неделя начнётся с падения рубля
12:21
Необычное заседание думы прошло во Владивостоке Фото
12:11
Водитель устроил ДТП в пригороде Владивостока и скрылся Эксклюзив
11:57
В зоопарке «Садгород» Золотистый ретривер вскармливает леопордят-отказников
11:42
Житель Владивостока вынес с чужой квартиры ноутбук
11:36
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
11:24
Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными Видео
11:14
«Ростелеком» отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании Фото
11:10
Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
10:59
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
10:57
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:45
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
10:34
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке Эксклюзив
10:23
ГУФСИН Приморья: Новое начальство Видео
10:10
Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке Фото
09:58
Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище
09:44
Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель
09:41
Массовая авария произошла в Приморье Фото
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция) Фото
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
08:30
Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С
08:12
Два маленьких приморца вызвали ненависть автовладельцев
07:00
Гороскоп на 30 октября
06:39
Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
05:08
Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
04:35
МЧС: Приморцы гибнут из-за равнодушия автомобилистов
03:23
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными

Новым дорогам — новые знаки
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Автомобилистам Владивостока в эти дни надо быть особенно внимательными. Вслед за новым асфальтом и новой разметкой на многих улицах города появятся новые дорожные знаки. Работы по их установке ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

1415 новых дорожных знаков установят в ближайшие дни на дорогах приморской столицы. Знаки «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу» и многие другие будут установлены во всех районах Владивостока. Основное внимание уделят пешеходным переходам. Здесь предусмотрены указатели с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой.

Похожие новости
ГУФСИН Приморья: Новое начальство
10:23, 30 октября 2017 ГУФСИН Приморья: Новое начальство

Руководитель был назначен Указом Президента Российской Федерации

Что актуально для врио губернатора Приморья?
02:28, 29 октября 2017 Что актуально для врио губернатора Приморья?

На Общественном экспертном совете по транспортной политике вновь встал вопрос о строительстве ВКАД

Приморцы начинают запасаться на зиму
02:36, 28 октября 2017 Приморцы начинают запасаться на зиму

Продавцы уверяют – овощи местные, со Спасского района

«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»
18:31, 27 октября 2017 «Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»

Приморцы сошлись с командой, которая не проигрывала 16 матчей подряд

Дорога в школу стала комфортнее
15:49, 27 октября 2017 Дорога в школу стала комфортнее

Ключи от нового автобуса вручили директору школы №70 в поселке Трудовое

Театр Горького: 85 роскошных лет
00:23, 27 октября 2017 Театр Горького: 85 роскошных лет

Более 500 пьес за всю историю

Споттинг в тоннеле имени Сталина
22:25, 26 октября 2017 Споттинг в тоннеле имени Сталина

Сооружение начинали строить еще в 1914 году