Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке

Две пассажирки скорой помощи получили травмы

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Две женщины-пассажирки автомобиля скорой помощи получили травмы при ДТП во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел в районе улицы Нейбута, 32. Девушка водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля марки Toyota Crown, двигаясь со стороны улицы Ладыгина в сторону улицы Ватутина, не справилась с управлением автомобиля и выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль сотрудников скорой помощи - Ford Sollers Transit под управлением мужчины 1954 года рождения. В результате необдуманного действия автоледи произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, после чего автомобиль скорой помощи загорелся и выгорел дотла.

Как стало известно корреспонденту агентства, в результате аварии травмы получили пассажир Ford Sollers Transit - женщина 1971 года рождения получила ушибленную рану верхней губы, лечение амбулаторное, еще одна пассажирка 1971 года рождения получила ушиб мягких тканей головы, лечение также амбулаторное.

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что водитель Ford Sollers Transit к административной ответственности в 2017 году не привлекался. Девушка за рулем автомобиля марки Toyota Crown в 2017 году к ответственности также не привлекалась. По сообщениям очевидцев, автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказалась,у водителя скорой признаков алкогольного опьянения не выявлено.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.