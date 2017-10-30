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ГУФСИН Приморья: Новое начальство

Руководитель был назначен Указом Президента Российской Федерации
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В ГУФСИН России по Приморскому краю представили нового начальника ведомства — Вадима Вёрсткина. Руководитель был назначен Указом Президента Российской Федерации. Напомним, что в мае этого года Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных чиновников и генералов в силовых ведомствах. В их число вошёл и предыдущий начальник ГУФСИН Приморья генерал-майор внутренней службы Олег Симченков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. 

В актовом зале кроме офицеров Федеральной службы исполнения наказаний сегодня — представители краевой и городской власти, общественных организаций и силовых структур. 3 октября Указом Президента новым начальником ГУФСИН России по Приморскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин.

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