Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке

Девушка «стукнула» две машины и влетела в забор

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Минувшим вечером во Владивостоке произошло ДТП массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе Гоголя, 19. Как рассказали очевидцы, автомобили Suzuki Jimny, Honda Inspire, Toyota Hiace, двигались в одном направлении. Девушка за рулем Suzuki не справилась с управлением, в результате чего совершила столкновение с автомобилями, однако продолжила дальше движение. Однако не смогла далеко уехать, так как совершила столкновение с забором. После чего автолюбительца и вовсе решила скрыться с места ДТП своим ходом – убежав, оставив машину на месте происшествия.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.