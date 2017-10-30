Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище

Ущерб составил 700 тыс рублей

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в ограблении пенсионера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемый, не имеющий постоянного места проживания, приехал в поселок Ливадия к родственникам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кладбище, чтобы привести в порядок могилу бабушки. Там он увидел, как пенсионер выкопал из земли рядом с могилой контейнер с денежными купюрами. Злоумышленник, применив насилие, напал на пожилого мужчину, открыто похитив деньги, и скрылся с места происшествия. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 700 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением о совершенном в отношении него грабеже в отдел полиции. Как пояснил потерпевший, таким необычным способом он хранил денежные средства, полученные от продажи недвижимости. В контейнер он также ежемесячно добавлял деньги, которые откладывал из пенсии.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере»

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.