Алексей Литвинов возглавит Владивосток 10:57, 30 октября Алексей Литвинов возглавит Владивосток
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи 10:45, 30 октября Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке 10:34, 30 октября Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
11:06
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
11:06
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
10:59
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
10:57
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
10:45
Приморец пропал при странных обстоятельствах на отдыхе в Сочи
10:34
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием авто скорой помощи во Владивостоке Эксклюзив
10:23
ГУФСИН Приморья: Новое начальство Видео
10:10
Автоледи убежала после массового ДТП во Владивостоке Фото
09:58
Пьяный приморец ограбил пенсионера на кладбище
09:44
Турецкий судовладелец получил 22,5 млн руб. за сломанный двигатель
09:41
Массовая авария произошла в Приморье Фото
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
08:30
Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С
08:12
Два маленьких приморца вызвали ненависть автовладельцев
07:00
Гороскоп на 30 октября
06:39
Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
05:08
Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
04:35
МЧС: Приморцы гибнут из-за равнодушия автомобилистов
03:23
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
02:39
Делегация Владивостока приняла участие в конференции в Пусане
01:28
В Приморье заасфальтировали новый мост
00:12
Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе
Октябрь, 29 воскресенье
23:14
Во Владивостоке почтят память жертв репрессий
22:17
За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей
21:21
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем автомобилиста
20:18
Стали известны "секреты" разговоров во сне
19:15
Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад
18:12
В Приморье сгорел частный дом
17:41
Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Массовая авария произошла в Приморье

Автомобили буквально откинуло в разные стороны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ранним утром в районе поселка Сиреневка, Надеждинский район. По предварительной информации, участниками аварии стали три автомобиля. Два из них буквально разбросало в разные стороны, при этом ТС получили значительные механические повреждения и покинуть место происшествия самостоятельно уже вряд ли смогут. В районе ДТП работают сотрудники скорой помощи, информации о пострадавших пока нет.

Все детали ДТП уточняются. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
На острове Русский утонул автомобиль
09:15, 30 октября 2017 На острове Русский утонул автомобиль

Все детали происшествия еще предстоит выяснить

Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете
08:59, 30 октября 2017 Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете

Безалаберное отношение к ПДД стало причиной транспортного происшествия

Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
06:39, 30 октября 2017 Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»

Грубое нарушение ПДД и дорожной этики вывело интернет-пользователей из себя

Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе
00:12, 30 октября 2017 Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе

Авария произошла перед Новоникольским КП в Приморье

За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей
22:17, 29 октября 2017 За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей

За 9 месяцев исследовано 2,5 тыс. проб молочной продукции

Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад
19:15, 29 октября 2017 Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад

Мужчина ушел в лес 3 октября - и до сих пор не вернулся

В Приморье сгорел частный дом
18:12, 29 октября 2017 В Приморье сгорел частный дом

Горели кровля, веранда дома и часть стены