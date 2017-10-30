Массовая авария произошла в Приморье

Автомобили буквально откинуло в разные стороны

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло на трассе в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился ранним утром в районе поселка Сиреневка, Надеждинский район. По предварительной информации, участниками аварии стали три автомобиля. Два из них буквально разбросало в разные стороны, при этом ТС получили значительные механические повреждения и покинуть место происшествия самостоятельно уже вряд ли смогут. В районе ДТП работают сотрудники скорой помощи, информации о пострадавших пока нет.

Все детали ДТП уточняются.

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