И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье 09:29, 30 октября И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье (Эксклюзив)
На острове Русский утонул автомобиль 09:15, 30 октября На острове Русский утонул автомобиль (Видео)
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция) 09:04, 30 октября Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)
Новостная лента
Октябрь, 30 понедельник
09:35
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
09:29
И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье Эксклюзив
09:15
На острове Русский утонул автомобиль Видео
09:04
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)
08:59
Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете Фото
08:36
Три междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 30 октября
08:30
Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С
08:12
Два маленьких приморца вызвали ненависть автовладельцев
07:00
Гороскоп на 30 октября
06:39
Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
05:08
Школа «Звёзды КВН: прием заявок во Владивостоке продолжается
04:35
МЧС: Приморцы гибнут из-за равнодушия автомобилистов
03:23
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
02:39
Делегация Владивостока приняла участие в конференции в Пусане
01:28
В Приморье заасфальтировали новый мост
00:12
Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе
Октябрь, 29 воскресенье
23:14
Во Владивостоке почтят память жертв репрессий
22:17
За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей
21:21
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем автомобилиста
20:18
Стали известны "секреты" разговоров во сне
19:15
Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад
18:12
В Приморье сгорел частный дом
17:41
Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток
17:09
Сотрудников ВДЦ «Океан» предупредили о недопустимости взяток
16:32
Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток
16:12
​Юные приморцы выступили на «Танцевальном квартале» во Владивостоке Фото
16:03
Опасный грузовик катается по Уссурийску
15:27
Полиция: За оставленного в машине ребенка можно сесть на год
15:04
Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
14:28
В Приморье сгорел склад с сеном
14:06
Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье

Врио губернатора Андрей Тарасенко только что сделал новое назначение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначил и.о главы Владивостока Константина Межонова вице-губернатором по культуре, сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседания.

Напомним, что сейчас проходит заседание думы Владивостока, на котором присутствует Андрей Тарасенко. В ходе заседания Константин Межонов принял предложение врио губернатора. В городе останется первый заместитель.

Как отмечают источники, встреча Константина Межонова с Андреем Тарасенко состоялась ещё на минувшей неделе, однако официально об этом было объявлено только сегодня.

Напомним, Константин Межонов был назначен на должность исполняющего обязанности главы Владивостока 18 апреля 2017 года. Ранее он некоторое время возглавлял управление ГО ЧС городской администрации, а 14 апреля 2017 года получил должность вице-мэра. Стоит сказать, что биография Межонова напрямую связана с работой в сфере образования. С 1983-1990 гг. Константин Межонов работал преподавателем школы №8 г. Дальнегорска, а уже с 1990 по 1998 возглавлял ГОРУНО г. Дальнегорска. В дальнейшем Межонов на протяжении многих лет руководил департаментом образования и науки Приморского края, сработавшись сразу с двумя губернаторами.

С 2010 по 2016 год Константин Межонов Регионального отделение партии «Справедливая Россия» в Приморском крае. В декабре 2011 Межонов был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пятого созыва, где возглавлял комитет Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы.

Похожие новости
Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)
09:04, 30 октября 2017 Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)

Корреспондент РИА VladNews ведет онлайн-трансляцию из зала заседаний

Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье
23:12, 28 октября 2017 Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье

Завод будет создан в рамках ТОР или СПВ - в Дальнереченске или Лесозаводске

Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время
21:16, 28 октября 2017 Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время

В муниципалитете Артема информацию не комментируют

Представители Ниигаты и Владивостока обсудили японский туризм в России
15:01, 28 октября 2017 Представители Ниигаты и Владивостока обсудили японский туризм в России

Во Владивосток прибыла делегация муниципального собрания города Ниигата

Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях
08:37, 28 октября 2017 Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях

Все учебные цели успешно поражены

Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:22, 27 октября 2017 Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt

Андрей Тарасенко взял проблему под свой личный контроль

Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак
16:04, 27 октября 2017 Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак

Тележурналист выдвинула свою кандидатуру на пост Президента РФ