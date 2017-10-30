И.о. главы Владивостока станет вице-губернатором по культуре в Приморье

Врио губернатора Андрей Тарасенко только что сделал новое назначение

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначил и.о главы Владивостока Константина Межонова вице-губернатором по культуре, сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседания.

Напомним, что сейчас проходит заседание думы Владивостока, на котором присутствует Андрей Тарасенко. В ходе заседания Константин Межонов принял предложение врио губернатора. В городе останется первый заместитель.

Как отмечают источники, встреча Константина Межонова с Андреем Тарасенко состоялась ещё на минувшей неделе, однако официально об этом было объявлено только сегодня.

Напомним, Константин Межонов был назначен на должность исполняющего обязанности главы Владивостока 18 апреля 2017 года. Ранее он некоторое время возглавлял управление ГО ЧС городской администрации, а 14 апреля 2017 года получил должность вице-мэра. Стоит сказать, что биография Межонова напрямую связана с работой в сфере образования. С 1983-1990 гг. Константин Межонов работал преподавателем школы №8 г. Дальнегорска, а уже с 1990 по 1998 возглавлял ГОРУНО г. Дальнегорска. В дальнейшем Межонов на протяжении многих лет руководил департаментом образования и науки Приморского края, сработавшись сразу с двумя губернаторами.

С 2010 по 2016 год Константин Межонов Регионального отделение партии «Справедливая Россия» в Приморском крае. В декабре 2011 Межонов был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пятого созыва, где возглавлял комитет Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы.