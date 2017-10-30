На острове Русский утонул автомобиль

Все детали происшествия еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке утонул автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в акватории острова Русский в районе поселка Канал. Там утонул автомобиль. Как это случилось - пока неизвестно. В момент происшествия в автомобиле находились люди, которые по счастливой случайности не пострадали. Транспортное средство получило серьезные механические повреждения и самостоятельно передвигаться уже не сможет. Авто из воды вытаскивали с помощью крана.

Все детали произошедшего еще предстоит выяснить.

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