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Политика и экономика

Врио губернатора Приморья выступает в думе Владивостока (онлайн-трансляция)

Корреспондент РИА VladNews ведет онлайн-трансляцию из зала заседаний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко выступает в думе Владивостока. Корреспондент РИА VladNews ведет онлайн-трансляцию из зала заседания.

Обновления:

8.57. Депутаты собираются в зале заседаний. СМИ в полной готовности, ждут начала встречи. Андрея Тарасенко пока нет.

9.03. Андрей Тарасенко приехал. Заседание началось. С ним вместе ио главы города Константин Межонов.

9.05 Председатель думы Андрей Брик говорит о том, что главная задача думы - принять бюджет. Объяснят, чем занимается дума, какие комитеты существуют и представляет председателей. Что произошло за прошедший месяц: корректировка бюджета Владивостока, утверждён перечень наказов, подготовка спортивных объектов к зимнем видам спорта, правила землепользования в застройки. Работа депутатов с гражданами. Утверждена корректировка городского бюджета, рассмотрены вопросы субсидий для транспорта. Общественный совет думы принят. Будет внесён проект бюджета Владивостока, который разрабатывается в администрации.

9.08 Губернатор приветствует депутатов, будет говорить о жизни, о совместной работе: "Уважаемые депутаты, я хотел бы поблагодаритьза то, что вы меня позвали. Владивосток - центр дальневосточного региона. Здесь культурный центр, база Тихоокеанского флота. Что видим сейчас? Продукты питания - главное для населения. Цены сумасшедшие. Мы кормим другие регионы, где все хорошо. Плюс магазины, которые наценку держат сумасшедшую. Ярмарка хорошая. Там не пройти, там цена хорошая. Но магазины... Как так может быть? Надо законодательно подработать.

9.12 Почему везётся продукция, которая делается быстрым способом. Это все в наших руках. В Москве в этом плане жёстко. Поэтому это основная задача. Попрошу, как законодателей: вызывать чиновников, продуктовые магазины, вызывать их всех. Бензин. У нас нет нефтеперерабатывающего завода. Цены огромные. В Хабаровске цены меньше. Как будто бы мы во Владивостоке деньги печатаем. 

9.14 Экономика. Собираемость налогов низкая. Около 400 тысяч неработающих. С семи утра не проехать по городу. Поэтому поток движения такой, что проехать нельзя. Собираемость с хлеба копейки. А это все экономика.

9.16 Спросить не с кого. Многое очень сделано неправильно. Нет хозяина, сплоченной команды. Город живет своей жизнью, администрация своей.

9.17 Губернатор хочет создать общую команду. Все вместе. Поэтому он сюда и пришёл сегодня. Даёт слово, что будет слушать город. Попросил помощь у депутатов в наведении порядка.

9.19 Заканчивает свою речь. Сейчас собирает команду для работы. Предлагает Константину Анатольевичу перейти в краевую команду. Забрать его. Он будет вице-губернатором по культуре. А в городе останется первый заместитель. Будут вместе наводить порядок.

9.20 Закончил. Ждёт вопросов. Выступление Межонова.

Констнатин Межонов поблагодарил Тарасенко. Он согласился на предложение стать вице-губернатором. 

9.21 Продолжает Межонов. Говорит про то, что сделали всё для того, чтобы отремонтировать дороги

9.22 "Мы подготовились к зиме. Ввели новый детский сад на 300 мест. Провели ВЭФ. Я хотел бы воспользоваться этой трибуной и обозначить ряд проблем, которые город не в силах решить сам".

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