Житель Владивостока в спешке домой оказался в кювете

Безалаберное отношение к ПДД стало причиной транспортного происшествия

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Накануне в городе Фокино произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась в кювете, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, житель Владивостока, двигавшийся на автомобиле Toyota Verossa, из-за несоблюдения ПДД совершил столкновение с автомобилем, после чего угодил в кювет.

Транспортное происшествие произошло в результате влажного дорожного покрытия и нарушения скоростного режима. Не успев вовремя затормозить, житель краевого центра совершил столкновение с иномаркой Toyota Caldina, после чего «уехал» в кювет.

На место происшествия незамедлительно пробыли сотрудники Госавтоинспекции.

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