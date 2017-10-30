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Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С

Погоду в Приморье определяет область повышенного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, погоду в Приморье определяет область повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков . Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -1...+12°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность,без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6…+8°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +8…+10°С.

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