Во Владивостоке сегодня без осадков, +9°С

Погоду в Приморье определяет область повышенного давления

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 октября, погоду в Приморье определяет область повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков . Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -1...+12°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность,без осадков. Ветер северо-западный сильный, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+9°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6…+8°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +8…+10°С.