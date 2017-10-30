Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»

Грубое нарушение ПДД и дорожной этики вывело интернет-пользователей из себя

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Бурю возмущения среди интернет-пользователей вызвало видео, сделанное на Владивостокском шоссе в городе Уссурийск Приморского края: водитель легкового авто в течение минуты не пропускал машину "скорой помощи" с включенными проблесковыми маячками - в результате спецавтомобилю пришлось совершать объезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.