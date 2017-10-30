Бурю возмущения среди интернет-пользователей вызвало видео, сделанное на Владивостокском шоссе в городе Уссурийск Приморского края: водитель легкового авто в течение минуты не пропускал машину "скорой помощи" с включенными проблесковыми маячками - в результате спецавтомобилю пришлось совершать объезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.
Приморский водитель «не заметил» и не пропустил «скорую»
Грубое нарушение ПДД и дорожной этики вывело интернет-пользователей из себяВладивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.
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