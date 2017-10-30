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Происшествия

Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе

Авария произошла перед Новоникольским КП в Приморье
Фото: скрин-шот Фото: скрин-шот
Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Грузовик Hyundai догнал автомобиль Toyota Prius на пешеходном переходе перед Новоникольским КП в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che. Легковушка получила серьезный материальный ущерб - а грузовик не пострадал. Информация о пострадавших людях пока не уточняется.

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