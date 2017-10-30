Грузовик догнал Prius на пешеходном переходе

Авария произошла перед Новоникольским КП в Приморье

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Грузовик Hyundai догнал автомобиль Toyota Prius на пешеходном переходе перед Новоникольским КП в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che. Легковушка получила серьезный материальный ущерб - а грузовик не пострадал. Информация о пострадавших людях пока не уточняется.