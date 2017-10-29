Бурное негодование в Сети вызвали... скрученные колпачки

Владивосток, понедельник, 30 октября , РИА Vladnews.

Два маленьких приморца вызвали ненависть автовладельцев: мальчишки скрутили колпачки с колес легковушки - а их сомнительный "подвиг" попал в объектив видеокамеры. "Родителей детишек просят вернуть колпачки владельцу)", попросили авторы видео. В итоге десятки интернет-пользователей буквально выплеснули свое негодование подобными случаями в абсолютно нецензурной форме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Многих граждан смутила суммарная стоимость колпачков, которые приходится регулярно покупать. Они предложили родителям мальчишек (а дети зачастую скручивают детали с авто, чтобы украсить собственные велосипеды - знаю автомобилисты по собственному опыту) купить красивые и блестящие аксессуары в автомагазинах, чтобы дети не трогали чужие ТС. Впрочем, советчикам тут же дали встречный совет - купить некрасивые пластиковые колпачки и ездить спокойно.

"Скрутили дети колпачки копеечные, а "вони" столько, будто бы 4 колеса за ночь сняли...", - резюмировали споры некоторые из интернет-пользователей.