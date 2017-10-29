Опасный грузовик катается по Уссурийску 16:03, 29 октября Опасный грузовик катается по Уссурийску
Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке 10:37, 29 октября Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке (Фото)
​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета 10:00, 29 октября ​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 29 воскресенье
16:53
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
16:32
Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток
16:12
​Юные приморцы выступили на «Танцевальном квартале» во Владивостоке Фото
16:03
Опасный грузовик катается по Уссурийску
15:27
Полиция: За оставленного в машине ребенка можно сесть на год
15:04
Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
14:28
В Приморье сгорел склад с сеном
14:06
Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
13:32
В Приморье потушили еще тысячу гектаров пылающего леса
12:51
Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице
12:17
Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было
11:32
Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы Фото
11:06
Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев
10:37
Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке Фото
10:00
​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета Эксклюзив
09:46
Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены
09:15
Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра
08:50
Приморье с утра подморозило: местами в крае гололедица
08:36
Таможенные пункты пропуска Приморья закроются на праздники
07:00
Гороскоп на 28 октября
06:31
Дорожники Владивостока чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки Адреса
05:17
За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона Эксклюзив
04:16
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
03:29
Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев Фото
02:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
01:35
В Приморье на трассе сбили дикое животное Фото
00:12
В Приморье едва не сгорел деревянный дом
Октябрь, 28 суббота
23:12
Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье
22:34
Юрий Тарлавин: Проблема суицидов в армии - не главная
21:34
Правнучка Максима Горького: Владивосток - город-фитнес
21:16
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Фоторепортажи

​Юные приморцы выступили на «Танцевальном квартале» во Владивостоке

В этом году участников оценивали члены жюри из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска
Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Конкурс «Танцевальный квартал» подарил жителям и гостям Владивостока бурю эмоций, а его участникам - дипломы и подарки. Более 10 лет во Владивостоке проходит танцевальный конкурс, который объединяет молодые творческие коллективы со всего Приморского края.

В этом году оценивать участников приехали хореографы и балетмейстеры из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает РИА VladNews. Владивосток в составе жюри представлял известный в танцевальном мире краевого центра Максим Будянский.

Шоу продолжалось в течение двух часов - и при полном аншлаге. Каждый номер гала-концерта зрители встречали бурными овациями.

Победители конкурса получили дипломы и подарки в номинациях: «Детский танец», «Эстрадный танец», «Modern Dance», «Уличный танец» и специальные призы от балетмейстеров в номинации «Мое прочтение…»

«Танцевальный Квартал» – это проект, который год за годом раскрывает многообразие направлений современной хореографии и потенциал творческих коллективов и хореографов, открывает новые имена, которые могут войти в историю современного хореографического искусства нашей творческой, многогранной России.

Для хореографов танцевальное пространство – это творческая площадка для эксперимента, привлекающая возможностью создать свой собственный, автономный художественный мир.

Как это было, смотрите в фоторепортаже РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Тарасов, РИА VladNews

Похожие новости
Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы
11:32, 29 октября 2017 Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы

Торжественное мероприятие прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»

Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра
09:15, 29 октября 2017 Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра

Фоторепортаж РИА VladNews: овации, аншлаг и именитые гости вечера

Артем Шейнин: ​«YouTube ненавидит меня на 95%»
16:02, 28 октября 2017 Артем Шейнин: ​«YouTube ненавидит меня на 95%»

Известный ведущий рассказал студентам ДВФУ, почему профессия выбирает человека, а не наоборот

В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста
11:50, 26 октября 2017 В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста

Работы по восстановлению начались еще ночью

Выставка «Театральная» приглашает театралов и поклонников живописи окунуться в атмосферу премьеры
17:12, 25 октября 2017 Выставка «Театральная» приглашает театралов и поклонников живописи окунуться в атмосферу премьеры

Вход свободный

Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие
09:30, 25 октября 2017 Лариса Белоброва: Я играю про любовь или ее отсутствие

Актриса вновь в любимом Владивостоке

Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток
10:37, 24 октября 2017 Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток

Фоторепортаж РИА VladNews