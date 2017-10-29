​Юные приморцы выступили на «Танцевальном квартале» во Владивостоке

В этом году участников оценивали члены жюри из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Конкурс «Танцевальный квартал» подарил жителям и гостям Владивостока бурю эмоций, а его участникам - дипломы и подарки. Более 10 лет во Владивостоке проходит танцевальный конкурс, который объединяет молодые творческие коллективы со всего Приморского края.

В этом году оценивать участников приехали хореографы и балетмейстеры из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает РИА VladNews. Владивосток в составе жюри представлял известный в танцевальном мире краевого центра Максим Будянский.

Шоу продолжалось в течение двух часов - и при полном аншлаге. Каждый номер гала-концерта зрители встречали бурными овациями.

Победители конкурса получили дипломы и подарки в номинациях: «Детский танец», «Эстрадный танец», «Modern Dance», «Уличный танец» и специальные призы от балетмейстеров в номинации «Мое прочтение…»

«Танцевальный Квартал» – это проект, который год за годом раскрывает многообразие направлений современной хореографии и потенциал творческих коллективов и хореографов, открывает новые имена, которые могут войти в историю современного хореографического искусства нашей творческой, многогранной России.

Для хореографов танцевальное пространство – это творческая площадка для эксперимента, привлекающая возможностью создать свой собственный, автономный художественный мир.

Как это было, смотрите в фоторепортаже РИА VladNews.