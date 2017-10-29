За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей

За 9 месяцев исследовано 2,5 тыс. проб молочной продукции

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

За 9 месяцев текущего года Роспотребнадзором Приморья исследовано 2,5 тыс. проб молочной продукции, в том числе на соответствие обязательным требованиям по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, микробиологической загрязненности пищевой продукции, а также на содержание радиоактивных веществ и наличие ГМО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Удельный вес проб молочной продукции, несоответствующей обязательным требованиям по микробиологическим показателям за 9 месяцев 2017 года составил 6,9%, что выше показателя аналогичного периода 2016 г. в 1,9 раза.

По физико-химическим показателям не соответствовали 19,6% исследованных проб, что ниже аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза. По результатам лабораторных исследований (испытаний) в 6,2% проб молочной продукции установлена её фальсификация за счет использования немолочных видов сырья, добавления растительных масел. В 24 случаях по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы информации для потребителей, вынесенной на маркировку молочной продукции, установлено несоответствие требованиям соответствующих технических регламентов Таможенного союза, в том числе в части порядка, объема и достоверности сведений.

Продукции, контаминированной химическими загрязнителями, патогенной микрофлорой не выявлено. Наличие генно-модифицированных организмов, антибиотиков, радиоактивных веществ в молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке края, не установлено.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий явились: отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость находящейся в обращении молочной продукции, нарушение требований к маркировке, нарушение условий хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2017 г. забраковано и изъято из оборота 174 кг некачественной молочной продукции.

В отношении ответственных лиц наложено штрафов на общую сумму около 1 млн. рублей.

По фактам нахождения в обороте некачественной продукции предприятиям выданы предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановлении реализации продукции.

По факту нахождения в обращении на территории Приморского края некачественной продукции, поступившей из других регионов, направлены письма в адрес производителей продукции и в адрес Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации месту нахождения производителей для принятия соответствующих мер.

В рамках межведомственного взаимодействия в адрес УМВД России по Приморскому краю направлено 3 материала в целях принятия мер в пределах установленной компетенции в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот фальсифицированной и контрафактной молочной продукции на территории субъекта.

Управлением продолжается работа по контролю качества и безопасности молочной продукции на потребительском рынке.