Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток 17:41, 29 октября Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток
Опасный грузовик катается по Уссурийску 16:03, 29 октября Опасный грузовик катается по Уссурийску
Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке 10:37, 29 октября Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 29 воскресенье
22:57
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
22:17
За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей
21:21
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем автомобилиста
20:18
Стали известны "секреты" разговоров во сне
19:15
Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад
18:12
В Приморье сгорел частный дом
17:41
Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток
17:09
Сотрудников ВДЦ «Океан» предупредили о недопустимости взяток
16:32
Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток
16:12
​Юные приморцы выступили на «Танцевальном квартале» во Владивостоке Фото
16:03
Опасный грузовик катается по Уссурийску
15:27
Полиция: За оставленного в машине ребенка можно сесть на год
15:04
Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
14:28
В Приморье сгорел склад с сеном
14:06
Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
13:32
В Приморье потушили еще тысячу гектаров пылающего леса
12:51
Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице
12:17
Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было
11:32
Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы Фото
11:06
Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев
10:37
Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке Фото
10:00
​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета Эксклюзив
09:46
Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены
09:15
Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра
08:50
Приморье с утра подморозило: местами в крае гололедица
08:36
Таможенные пункты пропуска Приморья закроются на праздники
07:00
Гороскоп на 29 октября
06:31
Дорожники Владивостока чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки Адреса
05:17
За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона Эксклюзив
04:16
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
03:29
Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За некачественную «молочку» приморский бизнес заплатил миллион рублей

За 9 месяцев исследовано 2,5 тыс. проб молочной продукции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

За 9 месяцев текущего года Роспотребнадзором Приморья исследовано 2,5 тыс. проб молочной продукции, в том числе на соответствие обязательным требованиям по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, микробиологической загрязненности пищевой продукции, а также на содержание радиоактивных веществ и наличие ГМО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Удельный вес проб молочной продукции, несоответствующей обязательным требованиям по микробиологическим показателям за 9 месяцев 2017 года составил 6,9%, что выше показателя аналогичного периода 2016 г. в 1,9 раза.

По физико-химическим показателям не соответствовали 19,6% исследованных проб, что ниже аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза. По результатам лабораторных исследований (испытаний) в 6,2% проб молочной продукции установлена её фальсификация за счет использования немолочных видов сырья, добавления растительных масел. В 24 случаях по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы информации для потребителей, вынесенной на маркировку молочной продукции, установлено несоответствие требованиям соответствующих технических регламентов Таможенного союза, в том числе в части порядка, объема и достоверности сведений.

Продукции, контаминированной химическими загрязнителями, патогенной микрофлорой не выявлено. Наличие генно-модифицированных организмов, антибиотиков, радиоактивных веществ в молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке края, не установлено.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий явились: отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость находящейся в обращении молочной продукции, нарушение требований к маркировке, нарушение условий хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2017 г. забраковано и изъято из оборота 174 кг некачественной молочной продукции.

В отношении ответственных лиц наложено штрафов на общую сумму около 1 млн. рублей.

По фактам нахождения в обороте некачественной продукции предприятиям выданы предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановлении реализации продукции.

По факту нахождения в обращении на территории Приморского края некачественной продукции, поступившей из других регионов, направлены письма в адрес производителей продукции и в адрес Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации месту нахождения производителей для принятия соответствующих мер.

В рамках межведомственного взаимодействия в адрес УМВД России по Приморскому краю направлено 3 материала в целях принятия мер в пределах установленной компетенции в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот фальсифицированной и контрафактной молочной продукции на территории субъекта.

Управлением продолжается работа по контролю качества и безопасности молочной продукции на потребительском рынке.

Похожие новости
Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад
19:15, 29 октября 2017 Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад

Мужчина ушел в лес 3 октября - и до сих пор не вернулся

В Приморье сгорел частный дом
18:12, 29 октября 2017 В Приморье сгорел частный дом

Горели кровля, веранда дома и часть стены

Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток
17:41, 29 октября 2017 Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток

Мужчины "погорели" на 11 килограммах "синтетики"

Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток
16:32, 29 октября 2017 Пьяный приморец попал под поезд Москва-Владивосток

Парню переломало ноги, он получил и другие травмы

Опасный грузовик катается по Уссурийску
16:03, 29 октября 2017 Опасный грузовик катается по Уссурийску

Водителю все равно на мнение окружающих и ПДД?

Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
15:04, 29 октября 2017 Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке

Трагедия произошла днем возле детской площадки

В Приморье сгорел склад с сеном
14:28, 29 октября 2017 В Приморье сгорел склад с сеном

В зиму без корма остались животные села Казанка