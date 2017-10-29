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Общество

Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем автомобилиста

Владивосток в этом отношении – уникальный город
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил жителей самого автомобильного города России - Владивостока - с Днем автомобилиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!

С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днём работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России – 560 автомобилей на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – это автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, «визитная карточка» Владивостока - фуникулёр.

У нас работают около 100 маршрутов пассажирского транспорта, а их общая протяженность – свыше тысячи километров. Объем перевозок во Владивостоке – более 300 тысяч пассажиров в день. Это значит, что именно от перевозчиков, зависит настроение, жизненный тонус и производительность труда буквально всех жителей нашего города.

Принципиальная позиция администрации Владивостока – пассажирский транспорт нашего города должен быть на высоком уровне. Мы стремимся к этому и стараемся сделать всё возможное для улучшения качества и комфорта жизни горожан.

Я желаю автомобилистам новых трудовых побед, крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и семейного счастья. Ровных, удобных и безопасных вам дорог, работы без аварий и благодарных пассажиров!"

Исполняющий обязанности главы г. Владивостока Константин Межонов.

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