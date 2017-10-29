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Спасатели ищут приморца, пропавшего в тайге почти месяц назад

Мужчина ушел в лес 3 октября - и до сих пор не вернулся
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения, который 3 октября ушёл в лес в районе села Анучино и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.

28 октября в 09.00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе 5 человек и 1 единицы техники.

В 13.00 поисковая группа прибыла на место и приступила к поискам.

В 19.00 в связи с наступлением тёмного времени суток поиски приостановлены. Осмотрено 4 кв. км. лесного массива на северном берегу Кресковского ключа. Поиски результатов не дали. Продолжение поисковых работ запланировано на 29 октября с наступлением светлого времени суток.

Силы и средства: 10 человек и 3 единицы техники.

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