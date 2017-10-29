В Приморье сгорел частный дом

Горели кровля, веранда дома и часть стены

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Днём 28 октября в 15.17 в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Краснознамённая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Через 3 минуты (в 15.20) к месту пожара прибыли первые расчёты огнеборцев и принялись тушить жилое помещение. В ходе разведки брандмейстеры установили, что горит кровля, веранда дома и часть стены.

В 15.22 пожар был локализован, в 16.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.