Приморец и челябинец ответят за наркотрафик Екатеринбург-Владивосток

Мужчины "погорели" на 11 килограммах "синтетики"

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на железнодорожной станции Биробиджан в вагоне поезда сообщением Москва-Владивосток задержали 52-летнего жителя Челябинска, у которого в дорожной сумке обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с веществом в виде таблеток розового цвета общим весом около 11 килограммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции.

Установлено, что житель Челябинска получил наркотики в Екатеринбурге и вёз их во Владивосток, где должен был передать жителю одного из районов Приморского края.

Операция по задержанию получателя была тщательно спланирована и велась под контролем сотрудников транспортной полиции. При передаче муляжа наркотического вещества оперуполномоченными УТ МВД России по ДФО при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Приморскому краю 34-летний местный житель задержан.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в одном из поселков Приморского края обнаружена и изъята пластиковая бутылка с наркотическим средством – гашишным маслом массой около 800 граммов.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к поставке и реализации наркотических средств на территории Дальневосточного федерального округа.

Уголовное дело в отношении 34-летнего обвиняемого, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу.