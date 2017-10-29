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Общество

Во Владивостоке почтят память жертв репрессий

На мероприятия 30 октября приглашаются все желающие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 30 октября, во Владивостоке пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Принять участие в митингах памяти приглашаются школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественных объединений и все желающие жители и гости Владивостока.

Памятные мероприятия начнутся в 12 часов в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова. Здесь состоится памятный митинг и церемония возложения цветов к Свече памяти.

После этого собравшиеся отправятся к Мемориалу жертвам политических репрессий, расположенному на Лесном кладбище. Здесь ориентировочно в 12:30 начнётся церемония возложения цветов к мемориалу. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл».

По завершению памятного митинга на Лесном кладбище представители общественности отправятся к мемориальному камню жертвам политических репрессий на улице Ряжской, 10. Здесь также состоится памятный митинг. Его начало запланировано на 13 часов.

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