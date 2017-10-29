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Общество

Сотрудников ВДЦ «Океан» предупредили о недопустимости взяток

В лагерь приехали сотрудники СКР
Фото: СУ СК Приморья Фото: СУ СК Приморья
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники СУ СК по Приморскому краю провели встречу с коллективом ВДЦ «Океан» на тему реализации антикоррупционного законодательства и профилактики коррупционных правонарушений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На мероприятии обсуждались вопросы по профилактике коррупционных правонарушений среди сотрудников, приведены примеры преступлений коррупционных составов, разъяснены юридические понятия. Кроме того, даны рекомендации по алгоритму действий, если предлагают или вымогают взятку, также озвучен телефон доверия следственного управления.

По окончанию мероприятия собравшимся вручены памятки «По противодействию коррупции».

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