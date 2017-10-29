Опасный грузовик катается по Уссурийску

Водителю все равно на мнение окружающих и ПДД?

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Аварийноопасный грузовик ездит по городу Уссурийск Приморского края: автолюбители бьют тревогу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che. 20 октября габаритное авто уже спровоцировало ДТП с Suzuki Grand Vitara: тогда водитель ехал с включенным поворотным сигналом (направо).

Как отмечает очевидец, грузовик снова был замечен на дороге с включенным "поворотником" - причем ехал он прямо:

- Попытались остановить его и поговорить, а он резко выключил поворот и на большой скорости ушел на Ленинградскую! - рассказал автолюбитель. Манеру езды водителя грузовика сняли на видео.

Как пишут горожане, не выключенный "поворотник" - это не единственное нарушение ПДД, которое отметили за водителем грузовика. Так, его "ловили" на том, что он не сбросил скорость перед пешеходным переходом.

"Такое впечатление, что он едет по кругу. Люди будьте внимательны! Круг пока пошел от Ленина-Комсомольской и далее по Ленинградской-стрит! Будьте осторожны остальные маршруты не знаем!", "Я сегодня за ним ехала от Первомайской до Ленина. Реально страшно. Неизвестно что мог вычудить" - делятся друг с другом в Сети уссурийцы (орфография и пунктуация сообщений сохранена - прим.ред.).