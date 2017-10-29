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Общество

Полиция: За оставленного в машине ребенка можно сесть на год

Пункт 12.8 ПДД дополнен еще одним абзацем
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

12 июля 2017 года в силу вступило Постановление Правительства РФ, вносящее изменения в Правила дорожного движения, связанных с ответственностью родителей за оставленных в машине без присмотра взрослого детей возрастом до 7 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Пункт 12.8 ПДД, в котором говорится, что водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя, был дополнен абзацем следующего содержания: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».

В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица либо поступления информации по данному факту из других источников принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по части 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

Отметим, что в том случае, если жизни или здоровью несовершеннолетнего лица на момент оставления в транспортном средстве без присмотра взрослого возникла угроза, в соответствии со статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», за этим последует уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до 1 года. Также суд может назначить принудительные работы на срок до 1 года, либо арест сроком до 3 месяцев, а также лишение свободы с отбыванием в исправительном учреждении на срок до 1 года.

Гражданам, ставшим очевидцами вышеуказанного правонарушения, предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции или к любому сотруднику органов внутренних дел. По каждому сообщению будут приняты необходимые и своевременные меры реагирования.

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