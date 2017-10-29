Интернет-пользователей возмутило видео из Владивостока: собака бойцовской породы разорвала кошку прямо возле дома №8 по улице Сельской; как отмечают многие, следующей жертвой собаки может стать гуляющий ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. При этом стоящая рядом хозяйка собаки не смогла спасти погибающую кошку: собака не реагировала ни на отдергивания за поводок, ни на пинки, ни на палку. Трагедия произошла прямо на глазах у множества детей возле детской площадки. Помочь женщине спасти кошку из зубов собаки попытался лишь один мальчик.
Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
Трагедия произошла днем возле детской площадкиВладивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.
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