Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке 10:37, 29 октября Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке (Фото)
​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета 10:00, 29 октября ​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета (Эксклюзив)
Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены 09:46, 29 октября Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Октябрь, 29 воскресенье
15:22
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
15:04
Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке
14:28
В Приморье сгорел склад с сеном
14:06
Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
13:32
В Приморье потушили еще тысячу гектаров пылающего леса
12:51
Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице
12:17
Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было
11:32
Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы Фото
11:06
Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев
10:37
Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке Фото
10:00
​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета Эксклюзив
09:46
Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены
09:15
Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра
08:50
Приморье с утра подморозило: местами в крае гололедица
08:36
Таможенные пункты пропуска Приморья закроются на праздники
07:00
Гороскоп на 28 октября
06:31
Дорожники Владивостока чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки Адреса
05:17
За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона Эксклюзив
04:16
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
03:29
Поведение иностранных студентов ДВФУ возмутило приморцев Фото
02:28
Что актуально для врио губернатора Приморья? Видео
01:35
В Приморье на трассе сбили дикое животное Фото
00:12
В Приморье едва не сгорел деревянный дом
Октябрь, 28 суббота
23:12
Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье
22:34
Юрий Тарлавин: Проблема суицидов в армии - не главная
21:34
Правнучка Максима Горького: Владивосток - город-фитнес
21:16
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
20:04
У "худышек" раньше наступает климакс, - ученые
19:35
​Театр принимает поздравления первых лиц Владивостока
19:25
Министр Александр Галушка признался в любви театру Горького
19:16
Приморец украл у своей бывшей бензопилу и мобильник
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Бойцовская собака загрызла кошку на глазах у детей во Владивостоке

Трагедия произошла днем возле детской площадки
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Интернет-пользователей возмутило видео из Владивостока: собака бойцовской породы разорвала кошку прямо возле дома №8 по улице Сельской; как отмечают многие, следующей жертвой собаки может стать гуляющий ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. При этом стоящая рядом хозяйка собаки не смогла спасти погибающую кошку: собака не реагировала ни на отдергивания за поводок, ни на пинки, ни на палку. Трагедия произошла прямо на глазах у множества детей возле детской площадки. Помочь женщине спасти кошку из зубов собаки попытался лишь один мальчик.

Похожие новости
В Приморье сгорел склад с сеном
14:28, 29 октября 2017 В Приморье сгорел склад с сеном

В зиму без корма остались животные села Казанка

Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
14:06, 29 октября 2017 Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья

Сейчас здесь действует три лесных пожара на площади более 300 гектаров

Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице
12:51, 29 октября 2017 Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице

Дерзкую грабительницу задержали полицейские

Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было
12:17, 29 октября 2017 Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было

УВД города проводит проверку по факту ночного ДТП

Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке
10:37, 29 октября 2017 Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке

Виновница ДТП не пострадала; травмы получили два медика

В Приморье на трассе сбили дикое животное
01:35, 29 октября 2017 В Приморье на трассе сбили дикое животное

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье едва не сгорел деревянный дом
00:12, 29 октября 2017 В Приморье едва не сгорел деревянный дом

Горели крыша веранды, стена и пол дома в селе Поповка