В селе Каза́нка Партизанского района Приморского края полностью сгорел склад с сеном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. Предварительно, ущерб составил около 2 миллионов рублей. Уничтожен труд многих людей и корм на зиму для коров. Был ли это поджог или несчастный случай, предстоит разобраться специалистам. Видео можно посмотреть по ссылке.
В Приморье сгорел склад с сеном
В зиму без корма остались животные села КазанкаВладивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.
Похожие новости
14:06, 29 октября 2017 Режим ЧС введен в Ольгинском районе Приморья
Сейчас здесь действует три лесных пожара на площади более 300 гектаров
12:51, 29 октября 2017 Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице
Дерзкую грабительницу задержали полицейские
12:17, 29 октября 2017 Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было
УВД города проводит проверку по факту ночного ДТП
10:37, 29 октября 2017 Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке
Виновница ДТП не пострадала; травмы получили два медика
01:35, 29 октября 2017 В Приморье на трассе сбили дикое животное
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
00:12, 29 октября 2017 В Приморье едва не сгорел деревянный дом
Горели крыша веранды, стена и пол дома в селе Поповка
19:16, 28 октября 2017 Приморец украл у своей бывшей бензопилу и мобильник
В квартиру он проник, выставив стекло оконной рамы