В Приморье сгорел склад с сеном

В зиму без корма остались животные села Казанка

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В селе Каза́нка Партизанского района Приморского края полностью сгорел склад с сеном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru. Предварительно, ущерб составил около 2 миллионов рублей. Уничтожен труд многих людей и корм на зиму для коров. Был ли это поджог или несчастный случай, предстоит разобраться специалистам. Видео можно посмотреть по ссылке.