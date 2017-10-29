В Приморье потушили еще тысячу гектаров пылающего леса

Природные пожары ликвидировали на территории шести муниципалитетов

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Лесные пожары на площади более одной тысячи гектаров ликвидированы в течение суток в шести муниципалитетах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, пожары потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Кировском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе. Общая площадь потушенных лесов составила более одной тысячи гектаров. В ведомстве добавили, что 85,5 гектаров леса потушено на землях Министерства обороны России – там ликвидировано три пожара.

«Сейчас продолжается тушение 31 пожара в 13 муниципалитетах более 2,6 тысяч гектаров, из них более 1,6 тысячи гектаров локализовано. В тушении пожаров участвуют почти 400 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, спасатели краевой поисково-спасательной службы, задействовано задействовано более 60 единиц техники», – прокомментировали в департаменте.

Так, за вчерашний день самолёт МЧС России Бе-200 сбросил 12 тонн воды на очаги огня в Дальнегорском городском округе, сегодня воздушное судно задействовано на тушение лесных пожаров в Кавалеровском районе.

Специалисты обратили внимание, что в связи с сухой и ветреной погодой в Приморье сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

«За сутки пожарные подразделение более 80 раз выезжали на тушение палов травы, возникло 13 новых пожаров», – добавили в департаменте.

В ведомстве отметили, что сейчас главная задача – не допустить перехода огня на населённые пункты.

«Перебрасываются дополнительные силы для охраны от огня жилых домов и хозяйственных объектах в тех районах, где наиболее высокая пожароопасность. Также увеличивается количество патрульных групп из сотрудников полиции, МЧС, лесоохраны для пресечения нарушения противопожарного режима», – пояснили в департаменте, добавив, что только за вчерашний день выявлен 31 нарушитель.

Специалисты не исключили, что по нескольким случаям могут быть возбуждены и уголовные дела.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.