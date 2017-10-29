Жительница Владивостока вырвала сумку у мужчины на улице

Дерзкую грабительницу задержали полицейские

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по городу Владивостоку (Советский район) поступило заявление 51-летнего мужчины, который сообщил об ограблении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД города. Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостока к потерпевшему подбежала неизвестная женщина, толкнула его и открыто похитила сумку с документами и деньгами.

По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 39-летнюю жительницу приморской столицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.