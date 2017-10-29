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Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было

УВД города проводит проверку по факту ночного ДТП
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Нейбута во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Установлено, что автомобиль Тойота Краун под управлением 30-летней женщины двигался со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома №32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с каретой скорой помощи. В результате ДТП произошло возгорание спецмашины.

Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было.

Водитель Тойота Краун от прохождения медосвидетельствования отказалась. Составлен административный протокол по статье 12.26.1 КоАП (Невыполение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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