Полиция: В сгоревшем во Владивостоке реанимобиле пациентов не было

УВД города проводит проверку по факту ночного ДТП

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Нейбута во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Установлено, что автомобиль Тойота Краун под управлением 30-летней женщины двигался со стороны улицы Ладыгина в направлении Ватутина. В районе дома №32 по улице Нейбута автомобилистка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершив лобовое столкновение с каретой скорой помощи. В результате ДТП произошло возгорание спецмашины.

Медики получили ушибы, назначено амбулаторное лечение. Пациентов в салоне автомобиля не было.

Водитель Тойота Краун от прохождения медосвидетельствования отказалась. Составлен административный протокол по статье 12.26.1 КоАП (Невыполение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.