Во Владивостоке прошло посвящение в нахимовцы

Торжественное мероприятие прошло у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

28 октября во Владивостоке на Корабельной Набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялась церемония посвящения в нахимовцы воспитанников нового набора Нахимовского военно-морского училища, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот памятный для всех собравшихся день и.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил будущих военных моряков и пожелал удачи в профессиональной карьере военного.

«Дорогие нахимовцы, вы приняли присягу в историческом месте – около мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», в городе воинской славы Владивостоке. Сегодня в вашу честь внесён флаг Российской Федерации, а офицеры запаса одели военную форму и боевые награды. У ваших родных и близких слёзы на глазах, потому что они гордятся вами. Будьте достойны! Будьте достойны тех, чьи имена высечены здесь, на мемориальной стене, будьте достойны носить звание нахимовца и впоследствии офицера флота России. Поздравляю вас с праздником принятия присяги! Желаю удачи в освоении непростых наук и хорошей офицерской карьеры в будущем», - обратился к ребятам Константин Межонов.

80 ребят в торжественной обстановке приняли звание нахимовцев и вступили в большую флотскую семью. После зачтения торжественного обязательства каждый из будущих офицеров получил удостоверение и знак нахимовца, а также морские ленточки из рук ветеранов флота.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, председатель владивостокского Морского собрания Константин Сиденко, а также родители и друзья юных нахимовцев.

Справка:

Филиал на Дальнем Востоке создан по приказу Министерства обороны в августе 2016 года на базе Владивостокского президентского кадетского училища. На сегодняшний день здесь учатся более 550 ребят. Учебное заведение оснащено современным оборудованием. В училище есть специализированные кабинеты авиа- и судомоделирования. Нахимовцы изучают устройство кораблей и подводных лодок, устав и навигацию. В учебном плане предусмотрены ежегодная корабельная практика и морские походы. Филиал курируют преподаватели высших военно-морских учебных заведений.