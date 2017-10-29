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Культура

Константин Межонов поздравил театр им. М. Горького от лица всех владивостокцев

В юбилейный вечер театр поздравили первые лица региона
Фото: vlc Фото: vlc
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького, состоялось вчера, 29 октября, во Владивостоке. В этот юбилейный вечер со сцены «Горьковки» прозвучали тёплые слова поздравлений министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, почётных гостей вечера. От имени всех владивостокцев художественного руководителя и актеров театра поздравил и.о. главы Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Театра имени Горького – жемчужина Владивостока. Посещение театра – это праздник. Люди приходят к вам, в этот зал, получить положительные эмоции, и вы мастерски с этим справляетесь», - подчеркнул Константин Межонов.

За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие культура города Владивосток, активную культурно-просветительскую деятельность, сохранение и приумножение духовного богатства и в связи с празднованием 85-летия со дня образования Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького Константин Межонов вручил медали «За вклад в развитие города» и ценные подарки артистам театра Марине Волковой и Владиславу Яскину.

Особые слова поздравлений звучали в адрес бессменного художественного руководителя театра – Ефима Звеняцкого, который 25 октября отметил 70-летний юбилей.

В этот вечер со сцены Горьковкого театра артистов и всех сотрудников поздравили студенты Дальневосточного государственного института искусств, танцевальный коллектив «Улыбка», артисты драматического театра Тихоокеанского флота и многие другие.

Напомним, что Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького основан в 1932 году. Гордость биографии театра – 14 народных и больше двадцати заслуженных артистов и заслуженных деятелей искусств Российской Федерации. Спектакли театра тепло принимают зрители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов нашей страны, а также США и Норвегии. 

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